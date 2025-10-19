¡Pesadilla! Joven explica cómo el ex le era infiel con su hermana adoptada (VIDEO)

El ser víctima de un infiel es terrible, una situación que nadie desea experimentar. Una joven en TikTok, cuenta cómo fue su experiencia al descubrir que su ex le ponía los cuernos con su hermana adoptada, provocando una gran indignación entre los usuarios.

Los hechos fueron subidos el 14 de septiembre del 2025. Para que sepas todo el chisme al respecto, te daremos toda la información que compartió la chica. Así que no te pierdas del fuerte “Storytime”.

¿Cómo fue la infidelidad?

Sam en su cuenta de TikTok (@samanthagallegoa), relata que su hermana biológica un día llevó a una de sus compañeras a la casa, quien vivía muy lejos de la escuela y salían muy noche. Ante la situación, los padres decidieron recibirla en su hogar de lunes a viernes, transformándose en su “hermana adoptada”.

Al ser una situación frecuente, se transformó en parte de la familia. Hasta que ambas tuvieron su pareja, momento en que aprovechaban para salir los 4. Hasta que la adoptada tuvo problemas con su pareja, por lo que las salidas de solo 3 personas.

Hasta que Sam se fue a la universidad, estudios que no le permitieran pasar mucho tiempo con su pareja, pero la susodicha se la pasaba horas junto a él, provocando fuertes celos en Samantha. De repente, durante una salida entre los 3, su novio y su media hermana, empezaron a pelear como novios, dejándola a la joven muy incómoda.

¿Cómo descubrió los hechos?

Las señales que revelaron que su ex le era infiel, fue cuando entre él y su hermana adoptada, se mensajeaba en secreto, textos que borraba, mientras que a la joven la tachaba de ser una loca y celosa. Provocando fuertes discusiones y rompiendo su relación de amigas entre ellas.

Hasta que la joven usó la computadora de la otra chica, y leyó la conversación que tenía entre ellos, observando varios mensajes borrados y con otros textos donde se delataba que le estaba siendo infiel. Aunque mostró las pruebas a los infractores, su ex justificó que se tenían que hablar a escondidas porque eran amigos y ella era una “celosa loca”.

Aunque su relación se mantuvo por mucho tiempo, hasta que ella por fin terminó con él. De repente, la adoptada y él empezaron a desaparecer cosas, descubrieron que ellos eran los culpables, echando a la otra chica de la casa.