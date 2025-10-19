Influencer reveló cuánto paga TikTok por un video con 600 mil visitas

Hay una gran creencia sobre que mediante los videos de TikTok, puedes volverte millonaria. Sin embargo, el influencer Alberto Plata ha develado la verdad sobre esto.

¿Quién ganó en “es Tiktoker o no es Tiktoker de la muerte”? [VIDEO] ¡Descubre quién de nuestros invitadazos ganaron en el clásico de La Resolana “es Tiktoker o no es Tiktoker de la muerte”!

Lo que contó este creador de contenido pues han sido un poco desalentador debido a que no es todo lo que parece. Para ser influencer pues se debe trabajar mucho y por supuesto ser por demás creativo para llamar la atención de los usuarios.

¿Cuánto paga TikTok por un video viral?

El influencer en cuestión ha logrado videos con más de 600 mil vistas en TikTok, por ello obtuvo 59 dólares, es decir que es un poco más de mil pesos.

Ante esto manifestó que de dichas reproducciones, desde la Red social solo hicieron válidas 287 mil 600, de esta manera rechazó 316 mil 300. Ante esto el influencer dijo;

“La razón es que (TikTok) no cuenta con las visualizaciones de las personas que no se quedaron el suficiente tiempo o simplemente scrollearon, ni las vistas de los usuarios que repitieron el video”.

Se debe tener en cuenta que TikTok paga 0.07 centavos

cantidad de vista la plataforma le hizo válidas, el influencer ganó 20.39 dólares.

Canva No todo es lo que parece.

También se debe agregar que la red social china, otorga recompensas si el cielo es de buena calidad y se trata de contenido original, es por esto que el influencer obtuvo 38.73 dólares extra.

Teniendo en cuenta esto es que el influencer obtuvo una ganancia de 59.12 dólares por su video, con más de 600 mil vistas, que serían 090.43 pesos mexicanos.

Para aquellos que piensan en ganar mucho dinero con TikTok, deben crear muchos videos al día que sean de excelente calidad y sobre temas originales. También deben contener como mínimo 200 mil vistas que sean válidas. Teniendo en cuenta esto es que debes pensarlo muy bien porque no todo es tan fácil como parece serlo.

