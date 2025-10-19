Esto es lo que pasa si te quedas sin trabajo mientras pagas tu crédito Infonavit

Con el crédito Infonavit, varios usuarios tienen acceso a poder pagar una vivienda propia, cumpliendo su sueño de tener un hogar donde vivir, ya sea para ellos solos o para que su familia la pueda habitar. Pero para tener acceso a ella, los solicitantes deben de cumplir con ciertos requisitos.

Con festejo de 50 años del INFONAVIT, darán asesoría para los derechohabientes. [VIDEO] Jornada INFONAVIT en tu alcaldía tendrá contacto directo para compartir información y resolver tus dudas. No olvides asistir. Checa aquí los detalles.

Sin embargo, entre los usuarios ha surgido la principal duda, sobre qué pasa si se quedan sin trabajo mientras pagas tu crédito. Para que eliminemos todas las dudas, te daremos la respuesta al respecto.

¿Qué pasa si tengo un crédito y me quedo sin trabajo?

El quedarse sin trabajo es algo inesperado que pocos deseamos experimentar, pero es más preocupante cuanto tiene un crédito Infonavit, ya que surge la principal duda sobre cómo vas a pagar tu deuda.

No te preocupes, ante tal situación, el Infonavit cuenta con un Seguro de Desempleo, que consiste en que los usuarios paguen solamente el 10% de sus mensualidades, permitiéndoles continuar con sus viviendas y realizar pagos pequeños en lo que obtienen un nuevo trabajo. Claramente, para tener acceso a dicho seguro es necesario contar con los siguientes puntos:

El crédito fue otorgado después del 2009.

La relación laboral sea menor de 6 meses.

Tengas un mes de desempleo, que no sea por pensión, incapacidad o invalidez

No contar con convenio de solución activo.

¿Cómo puedo solicitarlo?

Una vez que cumples con los requisitos anteriores, puedes hacer la solicitud del Seguro del Desempleo para tu crédito Infonavit. Al quedarse sin trabajo, puedes hacerlo con las siguientes indicaciones, cumpliendo con los siguientes requisitos:

Entra a micuenta.infonavit.org.mx Entra a la sección de “Saldos y movimientos”. Verifica si tienes meses disponibles para aplicar el servicio Paga

El proceso es completamente gratuito y no es necesario del uso de intermediarios, así que no caigas en engaños. Si tienes dudas sobre el proceso, no te preocupes, solicita apoyo llamando al 800 008 3900 o acudiendo al Centro de Servicio Infonavit que tengas más cercano a tu domicilio.