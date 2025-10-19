CFE anuncia el corte de luz del 22 al 25 de octubre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) constantemente realiza trabajos de mejora, labores de mantenimiento que se hacen con la principal finalidad de mejorar el servicio, pero para ello se realiza el corte de luz para que el personal autorizado pueda hacer sus obligaciones sin poner en riesgo su vida.

Denuncia problemas con el suministro de la luz, la #CFE aseguran que tenia un diablito. [VIDEO] ¡Pide que le reinstalen su servicio!

Recientemente, se anunció la suspensión del servicio del 22 al 25 de octubre. Para que no seas sorprendido, te diremos cuáles son las zonas afectadas, así que no te pierdas ningún detalle al respecto.

¿En qué zonas se efectuará el corte de luz?

Del 22 al 25 de octubre se llevará a cabo el corte de luz masivo, acciones que solamente se aplicarán en ciertas partes de la metrópoli, y en horarios específicos. La CFE anunció que dichas medidas se aplicarán en Acapulco, específicamente en un tramo de lo que es Ciudad Renacimiento.

Dicha medida afectará lo que es Avenida Circuito Interior, desde la Escuela Secundaria Federal 9. En días anteriores, ya se había realizado la suspensión de luz en zonas como El Quemado, La Postal, Ciudad Renacimiento y el Sector 2.

No te preocupes, dicha medida no se aplicará todo el día, se hará desde las 9 hasta las 17 horas, donde no se contará con el servicio de energía. Un aspecto que las familias deberán de considerar.

¿Qué acciones debo hacer ante la falta de luz?

Es importante que los usuarios que se verán afectados por el corte de luz del 22 al 25 de octubre, tengan cuidado, puesto que al regresar la energía, puede perjudicar el funcionamiento de los aparatos electrónicos. Por lo que se recomienda desconectarlos todos, y cuando regrese la energía podrás enchufarlos 10 minutos después.

Si aún así observar que el servicio no regresa con normalidad, entonces se recomienda llamar a la CFE para que su personal autorizado nos ayude a corroborar que está provocando el mal funcionamiento. Ellos serán los encargados de enviar a personal autorizado para hacer las reparaciones correspondientes.