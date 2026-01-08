La historia del hombre que sobrevivió 2 meses en su auto que quedó atrapado bajo la nieve

En el mundo hay miles de historias sorprendentes que dejan a muchos impactados y esta es una de ellas, pues se trata del caso de Peter Skyllberg, un hombre que sobrevivió 2 meses sin comida y hoy vive para contarlo.

La historia de Peter Skyllberg: El hombre que sobrevivió 2 meses sin comida

La historia de Peter Skyllberg es digna de ser contada y hasta posiblemente de ser llevada a la pantalla grande, ya que, entre todas las posibilidades de morir congelado o por desnutrición, él logró lo impensable, sobrevivir a 2 meses sin alimentos.

Esto sucedió en el año 201; Peter Skyllberg tenía 44 años y conducía su auto por una carretera poco transitada en Umea, Suecia, pero durante el trayecto se quedó atrapado por la nieve. Él contó tiempo después que sabía que estaba en un grave problema, pues se encontraba en medio de la nada y sin comida.

Dos meses después, unas personas que transitaban por el lugar con sus motos de nieve encontraron el auto de Peter Skyllberg y quedaron sorprendidas con lo que encontraron, ya que él seguía con vida, así que procedieron rápidamente a trasladarlo a un hospital, donde con muchos cuidados pudo recuperarse.

¿Cómo sobrevivió Peter Skyllberg 2 meses sin comida?

El caso es impresionante y muchos médicos han visto y estudiado los hechos, pero no encuentran explicación alguna para lo que sucedió, por lo que varios lo llaman "un milagro". Fue el mismo Peter Skyllberg quien explicó que al darse cuenta de la situación se mantuvo inmóvil y solo tomaba agua de la nieve derretida. Otra explicación es que la misma nieve fue la que hizo una barrera térmica, ayudando así a conservar el calor. Además de que algunos expertos en medicina han comentado que el cuerpo de Peter Skyllberg entró en algún tipo de estado de invernación.