¿Pizza de aguacate? ¡Avalada por Rahmar y La pura sabrosura!
La espectacular pizza de aguacate conquistó el paladar de Rahmar y no dudó en darle el sello de La pura sabrosura. ¡No pierdas detalle de la pizza estrella!
TV Azteca
Rahmar nos presentó una experiencia gastronómica de otro nivel y nos transportó hasta Italia. Checa estas pizzas hechas con masa madre y una mezcla de ingredientes sin igual. ¡Ojo a la pizza de aguacate y a la pizza estrella garantizada por La pura sabrosura!
