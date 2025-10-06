¡Así fueron los plomazos entre policías y ladrones en la Cuauhtémoc!
Los malandros cometían un atraco a una camioneta en la Cuauhtémoc; los policías se percataron y se armaron los plomazos. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
TV Azteca
La Cuauhtémoc vivió un episodio de terror luego de que policías y malandros se agarraran a plomazos. Al parecer, las ratas cometían una atraco aprovechando el semáforo en rojo. Una de las ratas cayó abatida. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo.
