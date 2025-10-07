La Granja VIP: ¿Cuál es el nombre real de Alberto del Río?

Uno de los perfiles que sorprendió a muchos ver en La Granja VIP fue el del luchador profesional mexicano. Con una basta trayectoria en México y los Estados Unidos, El Patrón puede ser uno de los perfiles que más dé contenido en este reality que iniciará en breve. Por ello este dato es necesario de conocer, pues muy pocos saben que su nombre es José Alberto.

Nacido en San Luis Potosí el 25 de mayo de 1977, el hombre de 48 años es uno de los íconos modernos del pancracio mexicano. Hijo de una leyenda como Dos Caras y tomando el nombre de ese legado, su momento más alto se dio cuando fue a WWE para triunfar en el wrestling de dicha empresa. Por ello, la gente está ávida de saber qué es lo que José Alberto Rodríguez Chucuan aportará en este reality granjero.

Recientemente dio mucho para hablar en lo referido a la televisión mexicana, pues en una promoción hecha para AAA, El Patrón causó destrozos en el foro de Venga La Alegría al cruzarse con El Vikingo, padre de su siguiente rival (El Hijo del Vkingo). Por ello, el destino le volvió a juntar para ser cara en TV Azteca.

¿Quiénes acompañarán a Alberto del Río en La Granja VIP?

Con una tremenda variedad de perfiles, el reality de TV Azteca promete muchas cosas positivas. Por ello vale la pena recordar quiénes serán los granjeros para esta oportunidad.

Conductor - Adal Ramones.

Adal Ramones. Co-conductores - Kristal Silva y Ángel Garza.

Kristal Silva y Ángel Garza. Participantes - Alfredo Adame, Jawy, Kim Shantal, Sandra Iztel, Alberto del Río, César Doroteo, Manola Diez, Kike Mayagoitia y Carolina Ross.

¿Cuándo comienza la participación de Alberto del Río en La Granja VIP?

Realmente falta muy poco para el inicio de este evento que tendrá nueve concursantes que querrán conquistar este formato de reality. Todo iniciará el próximo domingo 12 de octubre en punto de las 20:00 horas en tiempo del centro de México.