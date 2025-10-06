Manicurista mete arañas reales en sus arreglos de uñas: video

Este perfil en TikTok está tomando relevancia ante la propagación de estos trabajos de una chica que sabe hacer manicure. En sus trabajos “extravagantes” destacan la utilización de insectos que se pegan en las uñas para formar diseños evidentemente únicos. Muchos han reaccionado con sorpresa y por eso vale la pena observar cómo luce esta tendencia con arañas que podría ser lo nuevo en la moda de uñas.

¿Esta chica utiliza arañas de verdad para realizar manicura con arañas?

La respuesta inmediata es que sí. El perfil llamado @luciileso trabaja las uñas con animales recientemente fallecidos. En el video se observa cómo encuentra a los animalitos en distintos espacios de lo que sería su hogar y posteriormente los prepara para instalarlos en el trabajo de uñas que realizará. Ante eso, los comentarios se han visto divididos ante esta tendencia que podría hacerse popular y más en época de Halloween.

Obviamente los aracnofóbicos no podrían utilizar un trabajo de manicura de este tipo, sin embargo otras personas indican que les gustó demasiado el pensar en concretar algo así. Y es que en sus videos la dueña del perfil indica que es una manera de traer a las arañas a la vida. No se daña a la fauna y se hace un trabajo realmente artístico para el uso de los accesorios de belleza.

¿Esta usuaria solamente hace diseños de uñas con arañas muertas?

No, justamente su perfil tiene diferentes diseños de uñas para realizar. Destaca la intención de innovar con estilos distintos. Justamente por la fecha que se avecina, recientemente subió un video con la intención de convencer a los usuarios de hacerse trabajos mucho más arriesgados. Y no solo son arañas, sino insectos varios que toman el protagonismo de sus trabajos.

Y aunque recibió distintos tipos de críticas, muchos de los comentarios le indican que son excelentes diseños, por lo que la anima a seguir sacando ideas fuera de lo común en un arte como la manicura.