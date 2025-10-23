¿Todos contra Eleazar? ¡Revive lo mejor de La Granja VIP en Ordeñando el Chisme!
Lis Vega y Sandra Itzel se dijeron de todo y Fabiola Campomanes arremetió fuerte contra Eleazar. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP en Ordeñando el Chisme!
TV Azteca
¡El ambiente se puso ‘de a peso’! Lo que inició como una nominación, terminó en un tremendo pleito. Fabiola Campomanes y Sandra Itzel estallaron contra Eleazar. ¡Ojo a lo de Sergio Mayer Mori con Eleazar! No pierdas ningún detalle en Ordeñando el Chisme de La Granja VIP.
