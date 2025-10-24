Así celebrará El Patrón si derrota a Eleazar Gómez en el jueves de Salvación: "¡Que lo saquen por mentiroso!”

En La Granja VIP las traiciones no se olvidan tan fácil, y si alguien lo tiene claro es El Patrón. Luego de una intensa Asamblea, la tensión entre él y Eleazar Gómez escaló al punto de que ahora ambos compiten directamente por su permanencia y hasta por demostrar sus propios valores. Pero lo que más calienta el ambiente son las razones detrás del quiebre entre dos figuras que parecían tener una alianza sólida.

¿Por qué El Patrón se molestó con Eleazar Gómez?

La confianza se rompió cuando El Patrón descubrió que Eleazar Gómez no solo traicionó su alianza durante una votación clave, sino que además ha estado moviendo piezas por debajo del agua. De acuerdo con su testimonio, le dio a Eleazar la oportunidad de aclarar los rumores y defenderse, pero terminó decepcionado por lo que considera una serie de mentiras sin sustento.

El Patrón confesó que le tenía verdadero aprecio a Eleazar, al punto de abrirle espacio dentro de su círculo más cercano. Sin embargo, tras recibir información contradictoria por parte del propio grupo, decidió cortar por lo sano. Hoy está convencido de que su compañero juega sucio y ya no merece su respaldo.

¿Qué dijo El Patrón sobre la posible eliminación de Eleazar?

Con la prueba de Salvación en puerta, El Patrón se mostró determinado a ganarla con todo. Pero si no lo logra y ambos quedan nominados, asegura que será un honor enfrentar a Eleazar en la eliminación para que el público lo saque “por mentiroso”.

Entre bromas y estrategias, incluso adelantó cómo celebraría el triunfo, con abrazos a su gente y una rutina intensa de gimnasio para su rival. Aunque no pierde el buen humor, dejó claro que su objetivo es recuperar la estabilidad en el grupo y cerrar el capítulo con quien alguna vez consideró su aliado.

La batalla está servida y el Jueves de Salvación promete ser decisivo. ¿Logrará El Patrón imponerse y quedarse con el respaldo del público? ¿O será Eleazar quien dé la sorpresa? ¿Quizá alguna de las chicas nominadas, Lis o Sandra? La tensión en La Granja VIP va en aumento y nada está escrito aún.