Sandra Itzel se burla de la estrategia de Eleazar Gómez en La Granja VIP: “Mira cómo le salió"

Sandra Itzel se burló ante Fabiola Campomanes de la fallida estrategia que Eleazar Gómez manejó en el Miércoles de Asamblea que terminó con Lis Vega y -sobre todo- “El Patrón” en la placa de nominados... ¡el cantante va a competir con Alberto del Río, un rival de cuidado cuando de pruebas físicas se trata!

¿Qué fallas encontró Sandra Itzel en la estrategia de Eleazar Gómez en La Granja VIP?

En una charla bastante personal que Sandra Itzel y Fabiola Campomanes sostuvieron en la sala de La Granja VIP antes de la Gala de Salvación, ambas celebridades coincidieron en que Eleazar Gómez sí actuó muy mal hace unas horas , sobre todo porque dejó una imagen de “traidor” y “falso” que le resultará muy difícil quitarse.

Para Sandra Itzel, quien vio cara a cara cómo Eleazar Gómez la nominó en un intento por afectarla, fue bastante satisfactorio ver cómo al actor y cantante “se le volteó la tortilla” en cuestión de segundos... ¡Gómez no quería competir contra Jawy y ahora tiene a un rival más poderoso: “El Patrón”, y todo por no mover sus piezas!

“Mira nada más cómo le salió su juego y su estrategia: no quería competir contra Jawy en la prueba de hoy, le tocó contra “Patrón”, no quería irse en la votación contra Adame por sus fandoms y... posiblemente vaya con “Patrón”, ¡a mí me están subestimando! ¿Te das cuenta? Yo siento que jugó mal y le salió el tiro por la culata”, explicó.

Fabiola apoyó a su compañera e incluso calificó de “chafa” la estrategia de Eleazar Gómez... ¡él intentó hablar con las dos para aclarar las cosas, pero hasta el momento el rencor sigue como puedes ver!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: