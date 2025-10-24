Estos son los estados que tendrán lluvias y frío extremo hoy viernes 24 de octubre 2025

La temporada de lluvias se mantiene en el país y, con ello, los estragos de los Frentes Fríos han comenzado a sacudir con fuerza el territorio nacional. Ante esta situación, no está de más conocer qué estados serán los más afectados durante hoy viernes 24 de octubre del 2025.

Lo primero que tienes que saber es que los fenómenos naturales que aquí conocerás no solo implican la llegada de lluvias y frío, sino también posibles descargas eléctricas en ciertos estados de la República Mexicana. De igual forma, no se descarta el incremento de ríos que, a su vez, derive en inundaciones y deslaves en las zonas bajas de México.

¿Qué estados tendrán lluvias y frío hoy viernes 24 de octubre?

Estados como Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas vivirán chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que Nayarit, el Estado de México, Tabasco, Quintana Roo y Campeche tendrán intervalos de chubascos. Finalmente, Sinaloa, Durango, Hidalgo, Querétaro, Nuevo León, Puebla, Morelos y Tamaulipas tendrán lluvias aisladas.

Te puede interesar: ¿Cuál es el signo del zodiaco más frío y por qué?

En los gráficos se encuentra el #Pronóstico de #Lluvia para el resto de la semana en el territorio nacional pic.twitter.com/DaEx7kvhuN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2025

En cuanto a las bajas temperaturas, se espera que las zonas serranas de Chihuahua y Durango tengan mínimas de -5 a 0 grados. Por último, el frío también se hará presente en Zacatecas, Baja California, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, Estado de México y Puebla a través de mínimas de 0 a 5 grados.

¿Qué fenómenos naturales se esperan en México hoy viernes 24 de octubre?

El Servicio Meteorológico Nacional menciona que los estragos de la naturaleza guardan relación con el desplazamiento de la Onda Tropical número 39, la cual mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes al interior de la República Mexicana.

En adición a ello, los canales de baja presión sobre México, así como la inestabilidad atmosférica en el occidente mexicano y la llegada del Frente Frío 10, podrían originar consecuencias en cuanto a lluvias se refiere no solo en el norte, sino también en el centro y el occidente del territorio nacional.