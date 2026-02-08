Al Extremo | Programa 07 de febrero del 2026

En esta edición de sábado en la pura sabrosura el chef Rahmar Villegas no enseña a preparar un delicioso chicharrón en salsa verde y frijoles refritos, además, Rubí Palomares, nos trae la leyenda de “Los elementales de la barranca de Huentitán”, asimismo, el equipo de “En busca de lo oculto” nos dejará paralizados con un caso sobrenatural.