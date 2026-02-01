Al Extremo | Programa 1 de febrero del 2026

En el programa de este 1 de febrero, Al Extremo presentó un bloque imperdible: el “Diablo” Becerril nos mostró en Humanos Dando Su Peor Momento la divertida escena de un hombre que, durante un robo, se quedó dormido. El chef Rahmar Villegas enseñó a preparar tetelas al estilo Morelos. Además, Alejandra Carvajal compartió la inspiradora historia de Alonso, llena de motivación y enseñanzas.