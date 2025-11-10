Al Extremo | Programa 10 de noviembre del 2025

Revive el programa del 10 de noviembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó el lamentable caso del que murió atropellado debajo de un puente peatonal, lo que sucedió con Jawy y Lola Cortés en La Granja VIP, la visita de Iker Casillas rumbo al Mundial 2026 y mucho más. ¡Al Extremo!