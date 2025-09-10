Al Extremo | Programa 10 de septiembre del 2025

Revive el programa del 10 de septiembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reporta los detalles de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa y Rahmar nos presume un platillo muy poblano. Además, las aventuras de Kecho en las Kechambotas y todo lo que le contaron a Jessy Portillo. ¡Al Extremo!