Al Extremo | Programa 14 de noviembre del 2025

Revive el programa del 14 de noviembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó el caso del extranjero que encontró la muerte en Ecatepec, repasamos los ‘abrazos’ de Eleazar y ‘El Patrón’ y los pleitos de Manola y Kim en La Granja VIP y los hilarantes momentos que Jessy Portillo nos regaló. ¡Al Extremo!