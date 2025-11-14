Los 5 restaurantes en CDMX que son perfectos para disfrutar la gastronomía del norte de México

La Ciudad de México es dueña de un patrimonio cultural inmenso que atrae a visitantes nacionales y extranjeros. Parte de ello es la gastronomía. En este sentido, existen muchos restaurantes que ofrecen experiencias culinarias placenteras de todo tipo.

Sin embargo, muchos de estos sitios, además de ofrecer platillos y cócteles variados, brindan comidas y bebidas típicas del norte de México. Estos son 5 restaurantes que recuerdan a Tijuana y destacan por sus recomendaciones y valoraciones.

Los 5 restaurantes en CDMX que ofrecen platillos típicos de la gastronomía norteña

Si bien existen diversos restaurantes de la capital que ofrece comidas típicas regionales de cada parte del país, estos destacan por sus platillos con estilo norteño.



Comida al estilo Tijuana

En la Colonia Condesa, se encuentra este restaurante que destaca por sabor a Tijuana. En el menú abundan los tacos de birria y quesabirrias monchosas. Ambas preparaciones son perfectas para disfrutar con un consomé a cualquier hora del día.



Si te gusta la birria

Los visitantes destacan este food truck de auténtica birria de Tijuana. El nuevo local se encuentra en la Roma e incorporó creaciones de asada, adobada y lengua. "Taqueria 100% Tijuanense en CDMX", reza su slogan en su perfil oficial de Instagram.

Contemporáneo

Este sitio gastronómico se encuentra en la Plaza Melchor Ocampo y fusiona la costa y la ciudad. Su menú es más contemporáneo y despreocupado. La estrella del local es el sándwich de birria con queso, pero los visitantes destacan las almejas chocolatas frescas.



Birria

Sabores monchosos y calidad norteña en un solo lugar. En este restaurante se pueden disfrutar los clásicos taquitos de birria, quesabirrias y consomés. Pero también ofrece creaciones más originales como birriamen o birriaquiles. La particularidad que destacan sus visitantes es que el local lanza platos de temporada deliciosos.

Sabrosas tortas

Este local gastronómico se encuentra un poco retirado del centro de CDMX y gran parte de su servicio es a domicilio. Los clientes recomiendan probar los birriaquiles de fin de semana o la torta de birria. Además, cuentan con una promoción de tacos (3 por el precio de 2) durante su Taco Tuesday semanal.