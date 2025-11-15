¡Fabiola Campomanes no olvida lo prometido! Le hace URGENTE petición al Capataz de La Granja VIP

Las dinámicas y juegos que se han realizado al interior de La Granja VIP no solamente han traído diversión a las celebridades, sino también valiosos premios y recompensas; sin embargo, hay algunas que todavía se encuentran en el limbo y Fabiola Campomanes se encargó de recordárselo al actual Capataz del reality show, Kike Mayagoitia.

"Ni siquiera lo han mencionado": Fabiola no olvida

Después de una profunda conversación con Manola Díez en la cocina de La Granja VIP, Fabiola Campomanes aprovechó la visita del Capataz, Kike Mayagoitia, para hacerle una urgente petición.

La granjera le recordó que no han sabido quién ganó el premio adicional de la dinámica relacionada al calendario 2026, el cual consistía en la visita de una persona especial para solamente un ganador y es que solamente se confirmó la recompensa del 10 por ciento adicional del presupuesto para la comida de esa semana. Cabe apuntar que Manola, quien todavía se encontraba ahí, también se sumó al deseo de conocer quién se hizo con la codiciada gratificación.

Además, Fabiola le recordó que todavía no conoce el premio que consiguió por haber sido la granjera que más se acercó a las medidas de la panza de 'Jacinta' en la dinámica del "vaca shower" realizada ayer por la tarde. "Oye, me acerqué dos centímetros y ganó... ¿cómo es posible?, ni si quiera lo han mencionado... ni siquiera les ha de importar... voy a llorar", exclamó Campomanes bromeando con el actual Capataz de La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará la ceremonia de traición que le permitirá a Sergio Mayer Mori reemplazar a Eleazar Gómez, Lis Vega o Manola Díez con un granjero en el cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

