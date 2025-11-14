3 signos zodiacales que terminan el 2025 llenos de dicha gracias al sextil entre Urano en Tauro y Saturno en Piscis

Durante sus tránsitos retrógrados, Urano y Saturno se han alineado en lo que se conoce como sextil dentro de la astrología (ángulo de 60 grados). Esta alineación resulta muy favorable para todas las personas, pero algunos signos zodiacales son los más beneficiados.

Ritual de Padme Vidente para quitar la depresión [VIDEO] Anímate, hay mucho que amar y lograr, deja la tristeza ahora con este ritual.

Conoce cuál es la energía cósmica de este evento astrológico que mantiene su influencia por varios meses. Estos son los signos zodiacales alcanzados por la abundancia divina en lo que resta de 2025.

Te puede interesar: Estos son los 5 signos que lograrán cumplir sus metas entre el 13 y el 30 de noviembre debido al sextil entre la Luna en Virgo y Venus en Escorpio

Astrología: ¿Cuál es la energía cósmica disponible del sextil entre Urano en Tauro y Neptuno en Piscis?

La alineación en sextil entre Urano en Tauro y Saturno en Piscis se traduce en una energía de cambios, avances sostenibles y transformación gradual, donde la innovación cobra un papel central. Es un tránsito planetario que promueve renovar la vida sin caos para integrar nuevas formas de vivir con estabilidad emocional.

Urano en Tauro impulsa cambios en lo material, los recursos, los valores personales y la relación con el cuerpo y la tierra. Trae una vibración de renovación práctica y necesidad de liberarse de hábitos rígidos. Por su parte, Saturno en Piscis trabaja desde un plano emocional y espiritual, enseñando a poner límites donde antes había confusión, a madurar internamente y a volver concretos los sueños o ideales.

Cuando estos planetas se alinean en sextil y en estos signos, la energía adquiere un matiz de cooperación. Esto significa que facilita la asimilación de los cambios sin resistencia ni abruptos y permite transformar estructuras internas y externas de manera suave pero firme.

Te puede interesar: Los 3 signos zodiacales que estallarán de dicha debido al trino entre el Sol en Escorpio y Saturno en Piscis

Los 3 signos zodiacales llenos de dicha gracias al sextil entre Urano en Tauro y Saturno en Piscis

Las personas favorecidas por la alineación de Urano y Saturno son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:



Tauro Capricornio Piscis

Los nativos de estos signos zodiacales pueden ser alcanzados por una ola de abundancia que les hará conseguir todo lo que se propongan. Podrán materializar sus ideas innovadoras, pero dentro de un marco realista y sostenible.

Además, este tránsito les trae claridad emocional para tomar decisiones que antes estaban flotando en nebulosas. Es un periodo para aceptar la propia resiliencia, ya que se avanza sin prisa pero sin retroceder.

Según la astrología, el clima cósmico invita a evolucionar con propósito, actualizar creencias antiguas, mejorar la relación con el tiempo y el propio valor, y construir una vida más coherente con lo que el alma necesita. Es una alineación ideal para reorganizar proyectos, sanar patrones limitantes y crear nuevas bases que perduren en el tiempo.