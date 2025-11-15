Las paradisíacas islas a una hora de Guadalajara que son ideales para visitar en un fin de semana

El territorio mexicano es dueño de paisajes sublimes y sitios que albergan hermosos y calmos paisajes. Así es el caso de un lugar que todos elogian y se encuentra en el estado de Jalisco, precisamente a una hora de distancia de Guadalajara.

Ale Travels. Una chica que dejó todo para poder viajar por el mundo. [VIDEO] Pudimos hablar con ella para saber la manera en la que pudo tomar esta gran decisión y cambiar su vida.

Conoce las islas que destacan por su entorno tranquilo y sus hermosos paisajes, pero sobre todo por ser un sitio ideal para dar paseos en lancha y disfrutar unos días de desconexión de la rutina en el fin de semana. Este es el lugar que ofrece bellas vistas al Lago de Chapala.

Te puede interesar: Estos son los 5 restaurantes en CDMX ideales para los amantes de la parrilla

Chapala: la ciudad de Jalisco ideal para hacer una escapada de fin de semana

Chapala se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes de Jalisco. Esto se debe a la tranquilidad que ofrece para visitantes tanto locales como extranjeros. El municipio ofrece hermosas vistas al Lago de Chapala y brinda experiencias inolvidables como atardeceres coloridos.

Este municipio del estado jalisciense goza de buen clima durante todo el año, ya que mantiene una temperatura promedio de 28°C. La ciudad que destaca por su producción textil también se encuentra cerca del pueblo mágico de Ajijic. Por lo tanto, es una óptima parada de un recorrido turístico más grande en la región.

Te puede interesar: Las 3 cafeterías de la CDMX donde puedes comprar café de especialidad en grano para disfrutar en casa

¿Qué hacer en el municipio de Chapala de Jalisco?

El Lago de Chapala ofrece una gran variedad de actividades recreativas y deportivas. En la región se pueden disfrutar de paseos en lancha, caminatas, deportes acuáticos, golf, tenis y paseos a caballo.

Pero la región también es digna de presumir una deliciosa gastronomía local, con estrellas culinarias como el pescado blanco y los charales. Además, se pueden comprar artesanías de recuerdo en el mercado local.

Lago de Chapala: ¿Cuáles son las islas que se encuentran a 1 hora de Guadalajara?

En el interior del Lago de Chapala se encuentran dos islas: Isla de los Alacranes e Isla Mezcala (El Presidio). Mientras la primera es prestigiosa y visitada principalmente por sus restaurantes y oferta gastronómica, la segunda aloja las ruinas de una fortificación renacentista usada por los insurgentes durante la Guerra de Independencia.

Ambas islas son ideales para conocer más acerca de la riqueza histórica de la región, pero también para encontrar total desconexión de la rutina. Se encuentran en el Lago de Chapala a aproximadamente a 50 km al sureste de Guadalajara. Para llegar a ellas, primero se debe viajar desde la capital de Jalisco hasta el lago y luego tomar una lancha. En el caso de Chapala, la distancia de esta ciudad para llegar a las islas es de unos 11 km.