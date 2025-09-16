inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo | Programa 16 de septiembre del 2025

El chofer que atropelló a una mujer de la tercera edad, la mejor pancita para curar la cruda por las fiestas patrias, el sastre de los grandes cantantes y más.

Revive el programa del 16 de septiembre 2025 de Al Extremo: ‘El diablo’ Becerril reporta al chofer que atropelló a una mujer de la tercera edad, Rahmar nos presume la mejor pancita para curar la cruda por las fiestas patrias, Alejandra Carvajal platicó con el sastre de los grandes cantantes y Jessy Portillo escuchó hilarantes confesiones. ¡Al Extremo!

