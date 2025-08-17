inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

Al Extremo Fin de Semana | Programa 17 de agosto del 2025

¡De Linares para el mundo! Rahmar nos compartió la receta para preparar glorias y Alejandra Carvajal nos contó una historia digna de reconocimiento en la charrería.

Al Extremo
TV Azteca

¡Y arriba el norte! Rahmar sorprendió a ‘El Diablo’, Fernando Lozada, Aline Hernández e Irma Miranda, con un postre típico de Nuevo León: glorias norteñas.

Además, Alejandra Carvajal nos contó la historia de María Begoña, quien ha destacado y combatido la desigualdad en la charrería. ¡No pierdas detalle!

