Esta moneda de 20 es muy especial por un detalle clave: si la tienes en tu bolsillo, véndela carísima

¿Tienes monedas de 20 pesos guardadas? Revisa si alguna es la conmemorativa por los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz, pues un vendedor en Mercado Libre pide más de 3 millones de pesos por una y podría ser valiosa para los coleccionistas.

El vendedor, identificado con el apellido Sánchez y originario de Chihuahua, asegura que su pieza de 2019 reúne las condiciones para alcanzar este precio exorbitante, principalmente porque está fabricada en níquel, un metal resistente y duradero. Pero, ¿qué características tiene?

¿Qué características tiene la moneda de 20 pesos de los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz?

El Banco de México (Banxico) indica que esta moneda conmemorativa de 20 pesos pertenece a la familia C1 y ya no se acuña; sin embargo, todavía conserva su valor como medio de pago.

(ESPECIAL) Algunos vendedores piden millones por su moneda de 20 pesos.

Tal como señaló el vendedor, el material principal es níquel, aunque su composición incluye un centro de latón y un anillo de bronce-aluminio, al menos en la versión original, según detalla el portal Numista.

En el reverso aparece el Escudo Nacional, como en todas las monedas mexicanas; mientras que en el anverso se observan un barco del siglo XVI a la izquierda y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento a la derecha.

El valor “$20” está grabado en la parte inferior central, acompañado del símbolo “M°” de la Casa de Moneda de México, entre ambos elementos. En el anillo figura la leyenda “500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ”.

¿Cuánto vale realmente esta moneda de 20 pesos conmemorativa?

Aunque el vendedor pide millones por su moneda brillante, en otras plataformas y casas de subastas el precio varía según su estado de conservación y otros detalles. En eBay, por ejemplo, se ofrece por 30 euros (656 pesos); en Jerome Collection hay un ejemplar en subasta desde 5 euros (109 pesos), y otro a la venta por 100 euros (2,189 pesos).

(Especial/Banxico) La moneda de 20 pesos de Veracruz tiene estas características.

¿Dónde puedes vender tus monedas de 20 pesos?

Si tienes una de estas monedas conmemorativas y deseas venderla, lo más recomendable es acudir a una casa especializada en numismática, donde expertos evaluarán su valor real. Lo mejor es que, si te conviene, puedes venderla directamente allí.

