Al Extremo | Programa 2 de octubre del 2025

Revive el programa del 2 de octubre 2025 de Al Extremo: El reporte de ‘El Diablo’ Becerril sobre el apuñalado de la Cuauhtémoc, lo que Mallezaa le contó a ‘La Chicuela’ de La Granja VIP, las delicias del Ajusco que nos presumió Rahmar, el ‘posible’ granjero 17 y las risas hilarantes que consiguió Jessy Portillo. ¡Al Extremo!