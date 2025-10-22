Al Extremo | Programa 22 de octubre del 2025

Revive el programa del 22 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó el cuerpo que hallaron en un río de Naucalpan, las espectaculares pizzas que nos presumió Rahmar en La pura sabrosura, el chisme completo de La Granja VIP y las imperdibles risas que consiguió Jessy Portillo. ¡Al Extremo!