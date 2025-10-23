“No quieren verme encab...": Fabiola Campomanes, furiosa contra uno de los granjeros, ¿qué le pasó?

En La Granja VIP las tensiones van subiendo de tono, y esta vez fue Fabiola Campomanes quien no pudo contener su enojo. La actriz protagonizó un momento de furia después de descubrir que alguien movió sus pertenencias personales y las dejó tiradas en la zona de objetos perdidos. Aunque sus cosas estaban dentro de una caja con su nombre, alguien decidió sacarlas sin permiso, lo que desató su enojo.

¿Por qué se enojó Fabiola Campomanes en La Granja VIP?

El incidente ocurrió cuando Fabiola fue a buscar sus cosas y notó que ya no estaban en su lugar. Al preguntar, descubrió que alguien las había cambiado de sitio y mezclado con objetos de otros granjeros. Para ella, el hecho no fue una simple confusión, sino una falta de respeto. Dijo que no se trataba de un tema personal, sino de educación y empatía dentro de la convivencia.

Más tarde, durante una conversación con Lola Cortés, Fabiola volvió a hablar del tema, visiblemente alterada, al asegurar que situaciones como esta la sacan de sus casillas. Mientras sus compañeros intentaban bromear para aliviar la tensión, ella continuó seria, dejando claro que no estaba de humor para reírse. Fue en ese momento cuando lanzó su advertencia: “No quieren verme enca…”.

¿Qué dijo Fabiola sobre la convivencia en La Granja VIP?

Horas después, Fabiola reflexionó sobre su molestia y explicó que su enojo viene de sentirse invadida. Contó que cada uno tiene sus objetos personales con valor sentimental, y que moverlos sin permiso es como faltar al respeto a la persona misma. En su caso, uno de esos artículos tenía un significado especial relacionado con su pareja, algo que, según ella, nadie tenía por qué saber para entender su valor.

Además, expresó que ha tratado de mantener la calma, para evitar conflictos innecesarios, pero que llega un punto en el que la falta de consideración se vuelve insoportable. Dijo que no quiere volver a la Fabiola de hace años, la que respondía con gritos, aunque admitió que su paciencia tiene un límite.

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala los domingos a las 8:00 p.m. por Azteca UNO, con la experiencia 24/7 disponible en Disney+.