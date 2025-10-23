Al Extremo | Programa 23 de octubre del 2025
Revive el programa del 23 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó al camión que se volcó en Iztapalapa, ‘La Chicuela’ nos presentó su entrevista a Kevin Aguilar, Rahmar nos presumió la gordita más grande del mundo, repasamos lo de Eleazar en La Granja VIP, lo que Jessy Portillo escuchó pero no juzgó y más. ¡Al Extremo!
