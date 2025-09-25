Al Extremo | Programa 25 de septiembre del 2025

Revive el programa del 25 de septiembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ nos dio los detalles de las protestas de Greenpeace en la Estela de Luz, Rahmar nos presumió unos imperdibles ‘tacuaches y fritura profunda’ del Sur de la CDMX, ‘La Chicuela’ presentó la entrevista a Carolina Ross, la visita de Alberto del Río ‘El Patrón’ que puso a temblar a Uriel Estrada y las confesiones hilarantes con Jessy Portillo. ¡Al Extremo!