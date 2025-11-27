Al Extremo | Programa 27 de noviembre del 2025
TV Azteca
Revive el programa del 27 de noviembre 2025 de Al Extremo: Rahmar nos consiguió la receta del bacalao más grande de Latinoamérica, ‘El Diablo’ Becerril reportó el caso del camión que se patinó en alcaldía Álvaro Obregón, ‘La Chicuela’ nos contó del homenaje de Emir Pabón a su papá y mucho más. ¡Al Extremo!
