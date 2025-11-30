Al Extremo | Programa 29 de noviembre del 2025
La “Banda Ameba” quienes se creían los poderosos por manejar en sentido contrario y estar lanzando detonaciones al aire libre no pudieron salir bien librados, pues unos uniformados lograron atrapar a uno de ellos, reportó ‘El Diablo’ en H.D.S.P.M.
Revive el programa del 29 de noviembre 2025 de Al Extremo porque Irving Caballero nos puso los pelos de punta al mostrarnos las evidencias más espeluznantes que se necesitan para realizar un exorcismo, así como el testimonio de Melisa, quien participó en un ritual de estos.
