Horóscopo de hoy lunes 1 de diciembre; conoce las predicciones de Mhoni Vidente

¡El último mes del año finalmente ha llegado! El 2025 está a punto de terminar y, cual si se tratase de algo del destino, el 1 de diciembre cae en lunes; es decir, el inicio de semana. Ante ello, vale la pena conocer el horóscopo y las predicciones de Mhoni Vidente para este día.

Mhoni Vidente se ha convertido en la pitonisa más importante del país gracias a las predicciones que ha otorgado a lo largo de su vida. Ante ello, miles de personas se preguntan qué piensa respecto a los horóscopos para este lunes 1 de diciembre del 2025.

¿Qué le ocurrirá a los horóscopos este lunes 1 de diciembre, según Mhoni Vidente?

Aries : Será un gran día para limpiar energías, por lo que Mhoni Vidente recomienda encender una vela blanca y colocar flores del mismo tamaño junto a un limón en la bolsa y, finalmente, estrenar algo nuevo.

: Será un gran día para limpiar energías, por lo que recomienda encender una vela blanca y colocar flores del mismo tamaño junto a un limón en la bolsa y, finalmente, estrenar algo nuevo. Tauro : El trabajo será el que sobresale en este día para los Tauro, por lo que no se descarta la llegada de un dinero extra que será fundamental en este cierre del año.

: El trabajo será el que sobresale en este día para los Tauro, por lo que no se descarta la llegada de un dinero extra que será fundamental en este cierre del año. Géminis : La energía para este signo será muy positiva durante estos días, por lo que deberá dejar de pensar demasiado y absorber cada una de las energías que no son suyas.

: La energía para este signo será muy positiva durante estos días, por lo que deberá dejar de pensar demasiado y absorber cada una de las energías que no son suyas. Cáncer : Se acerca un reconocimiento dentro del apartado económico que podría mantenerse no solo este lunes 1 de diciembre, sino también a lo largo de la semana.

: Se acerca un reconocimiento dentro del apartado económico que podría mantenerse no solo este lunes 1 de diciembre, sino también a lo largo de la semana. Leo : Mhoni Vidente establece que el inicio de la semana contará con trabajo, cuidado personal y esfuerzo para ti. Por ende, no descartes los viajes familiares que puedan surgir.

: Mhoni Vidente establece que el inicio de la semana contará con trabajo, cuidado personal y esfuerzo para ti. Por ende, no descartes los viajes familiares que puedan surgir. Virgo: Este día se vislumbra como un momento de responsabilidad y organización, por lo que resulta fundamental que arregles aquellos trámites que no has tenido en orden hasta ahora.

