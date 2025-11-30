¿Pleito entre Aislinn Derbez y Jorge Alberto Aguilera? Los rumores crecen por un comentario que hizo la actriz

Desde la muerte de la actriz Gabriela Michel, en los últimos días Aislinn Derbez, quien fue hija de la celebridad, y Jorge Alberto Aguilera, la expareja de la difunta, se han convertido en un tema de conversación, siendo nombres que han dominado los portales y páginas web de farándula.

Sin embargo, entre ambos nombres parece que ha surgido un posible pleito, noticia que cada vez crece debido a los rumores que se han dado a conocer por un comentario que se hizo de Gabriela. Es así que te compartiremos todos los detalles que se saben al respecto.

¿Qué pasó entre Aislinn Derbez y Jorge Alberto Aguilera?

Todo empezó en el podcast de “La magia del caos”, donde Aislinn Derbez platica con su hermano José Eduardo Derbez, en donde ella enfatiza que su infancia fue complicada, puesto que su padre apenas tenía dinero para comprarle ropa y algunas de sus prendas siempre estaban rotas.

En otra ocasión, la hija de Derbez charló con Yordi Rosado, donde ella explicó que Jorge Alberto Aguilera (la expareja de la actriz Gabriela Michel), aunque solamente vivió con él hasta los 16 años y no tuvo una relación tan cercana, resaltó que siempre fue una figura paterna presente en su vida.

En una reciente entrevista que se le realizó a Jorge Alberto Aguilera, resaltó ambas pláticas que ya mencionamos anteriormente, pero resaltó que al final Aislinn corrigió sus comentarios sobre su infancia, mientras que él declaró que siempre ha sido una hija más, además de resaltar que siempre fue una joven a la que se le cuidó con mucho cariño y afecto.

Debido a esos comentarios, se empezaron a crear los rumores sobre un pleito entre ellos, chismes que claramente son falsos, ya que han tenido una buena amistad en todo momento y dentro de la familia.

¿Quién era el padrastro de Aislinn Derbez?

No olvidemos que cuando la actriz Gabriela Michel se separó de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez ya había nacido, pero al poco tiempo la reconocida personalidad inició su historia de amor con Jorge Alberto Aguilera, romance del que nacieron sus dos hijas Michelle y Chiara.

Aunque Jorge y Aislinn siempre han tenido una buena amistad llena de respeto, no se frecuentan mucho, situación que en muchas ocasiones ha generado rumores sobre supuestos pleitos entre los usuarios.