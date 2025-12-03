Al Extremo | Programa 3 de diciembre del 2025

Revive el programa del 3 de diciembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó el caso de la abuelita que perdió el conocimiento tras caerse en el centro de la CDMX, Rahmar nos presumió unas incomparables y deliciosas costillas de cerdo rostizadas sabor mango habanero y la mejor actitud de Jessy Portillo. ¡Al Extremo!