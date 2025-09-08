Al Extremo | Programa 8 de septiembre del 2025

Revive el programa del 8 de septiembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril expuso al socavón que se ‘comió' a un motociclista, los nuevos ‘suegros’ de Carlos Quirarte y Uriel Estrada, Rahmar contó la historia del mole poblano, Adame lanzó advertencias rumbo a La Granja VIP y las confesiones que escuchó Jessy Portillo. ¡Al Extremo!