¡Pudo ser mortal! Un motociclista cayó en un socavón en la CDMX
¡Lo taparon con un carrete! Un socavón ‘se tragó' a un motociclista en la CDMX y, afortunadamente, vivió para contarlo. ¡Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril!
TV Azteca
Un motociclista cayó en un socavón de la CDMX, en la alcaldía Coyoacán. Los vecinos aseguran que, aunque ya han presentado quejas, nadie hace nada. Luego del lamentable siniestro, el socavón fue tapado con un carrete. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
Galerías y Notas Azteca UNO