¿Quién es Karen Etchegoyen, tiktoker que sufrió brote psicótico?

Esta tiktoker se hizo viral hace unos días por vivir un brote psicótico que la dejó fuera de circulación por un tiempo. Por eso, cuando las personas comenzaron a preguntar por ella, justamente apareció para contar todo el chisme de lo que le ocurrió. El nombre de la creadora de contenido es Karen Etchegoyen y así contó su historia.

¿Cómo sigue la influencer, Karen Etchegoyen, quien vivió un brote psicótico?

Con 23 años, la influencer platicó que terminó en un estado delicado por el consumo de sustancias. De manera deliberada confirmó que el brote psicótico se provocó por combinar marihuana y la denominada “tacha”. Ante eso, su cuerpo sucumbió y tuvo un episodio transitorio. Pese a que muchos aseguraban que tenía esquizofrenia, ella misma lo negó.

Los argumentos de la gente indicaban que el constante consumo de marihuana provoca que las personas con principios de esquizofrenia la manifiesten. Ante eso, solamente confirmó que sintió que la perseguían, que en algún momento le harían daño y pérdida de recuerdos de lapsos de su día.

Fue atendida en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino y también le atribuyó esta etapa a la pérdida de su bebé y la ruptura con su pareja.

¿Karen Etchegoyen se identifica como hombre?

En el pasado trascendió que la youtuber tuvo o se encuentra en su transición a hombre y que perdió a su bebé por una pelea que tuvo en una tienda. Ante eso, muchos recuerdan que golpeó a su padre y que en estos momentos piden que le digan Karim Etchegoyen. Sin embargo, como bien lo explican sus palabras, probablemente el cúmulo de todos los factores le hicieron terminar internada.

Tras meses de silencio, volvió para hablar con su público y se espera que se mantenga en la producción de contenido, esto después de recibir la debida atención profesional.

