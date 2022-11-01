VIDEO: Conductores de Al Extremo visitaron las casas más embrujadas de la CDMX.

Para nadie es un secreto que la Ciudad de México guarda muchas historias y leyendas que con el paso de los años se han hecho más conocidas entre los habitantes de la capital, quienes las recorren en su afán de vivir una experiencia diferente.

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Por eso, nuestros queridos conductores de Al Extremo se fueron a hacer un recorrido por algunas de las casas más temidas por años en la capital mexicana.

Las casas más embrujadas de la Ciudad de México.

La primera en recorrer es 'La Casa de Negra', donde se relata que una familia murió a causa de un incendio, aunque lo escalofriante es que, de acuerdo con la leyenda, es que a partir de las 10 de la noche el terror inunda sus pasillos y se pueden escuchar ruidos que a cualquiera le dan miedo.

Aunque, no fue la única casa embrujada que nuestros compañeros de Al extremo visitaron, la siguiente fue la 'Casa de Fidel', donde se menciona que fue el propio Fidel quien le clavó una estaca en el corazón a su familia terminando con la vida de todos.

Convirtiéndose en el asesino de sus abuelos; sin embargo, no todo acabó así, pues Fidel tomó la decisión de suicidarse en el baño de la misma casa.

De acuerdo con la leyenda, en la 'Casa de Fidel' se dice que se pueden observar sombras pasando, se escuchan lamentos y otras cosas que aterran a todos los que la han recorrido.

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Durante su aventura, nuestros queridos conductores de Al Extremo presenciaron vivencias paranormales, mientras estaban en el recorrido de momento observaron cómo les cerraron la ventana, además, de sentir energías muy fuertes, lo que confirma que ese recorrido es solo para los más valientes.

