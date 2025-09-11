inklusion logo Sitio accesible
¡Garnachas sabrosas y gigantes! Rahmar nos presume los llamados ‘machetes’

Si eres de apetito voraz y exigente, checa esta recomendación de Rahmar, quien asegura que estos ‘machetes’ de la Guerrero y Azcapotzalco, son espectaculares.

¡En la Guerrero o en Azcapotzalco! Si tuyo es la comida callejera, debes probar esta delicia sólo para exigentes: los ‘machetes’. La reina de la ‘garnacha doblada’ puede llegar a medir hasta 70 centímetros. ¡Checa la tremenda variedad de guisados que puedes degustar, garantizados por La pura sabrosura!

