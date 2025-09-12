Este video confirma cómo se encuentra la salud de Ricardo Montaner y varios quedaron sorprendidos

Ricardo Montaner es una voz reconocida entre los artistas latinos. Su particular familia, que incluso ya tiene serie de televisión, constantemente deja momentos para las redes sociales y tienen un público que les estima demasiado. Sin embargo, ante la ausencia del artista en los escenarios, comienzan a especular sobre su salud. Por ello este video revela el estado físico del líder de los Montaner.

Te puede interesar - ¿Por qué Evaluna Montaner fue comparada con ex de Camilo?

Te puede interesar - ¿Evaluna estuvo a punto de perder a su bebé?

¿Ricardo Montaner tiene problemas de salud?

Hace unos días el nacido en Argentina subió una publicación a sus redes sociales que muchos leyeron con un tono trágico. Indicaron que la situación en el corazón de Montaner (sus sentimientos) estaba demasiado nostálgica y dijeron que esto era mala señal. Sin embargo, el último video subido a sus redes sociales indica negativa de alguna enfermedad.

Dicho video no está colocado en Instagram, sino en ‘X’. Allí, el veterano cantautor se ve en perfecto estado físico y haciendo ejercicio de resistencia. Y justamente el título del video dice “Vamos Vamos que podemos”, esto mientras exige a su cuerpo en una rutina que confirma que se encuentra en buen estado de salud.

Vamos vamos que podemos !!! pic.twitter.com/o3i19gahAk — Ricardo Montaner (@montanertwiter) September 10, 2025

¿Por qué Ricardo Montaner está alejado de los escenarios?

A sus 68 años de edad, Ricardo Montaner explicó a finales del 2023 que se alejaría de los escenarios para vivir en calma el crecimiento de su familia. Hoy que ya es abuelo, quiso vivir esa experiencia totalmente pegado a ellos. Indicó también que desea tener paz al estar de gira desde que comenzó su carrera. Es decir, tres décadas ininterrumpidas dando conciertos.

Por ello llegó la primera publicación que se comentaba, pues se siente alejado de algo que ama, pero indicó que en estos momentos está escribiendo, haciendo nueva música y disfrutando de la familia. Sin embargo nunca dijo que se iba para siempre.