¡Lo mejor de dos mundos! Rahmar presume la pozobirria de la Prohogar

¿Te atreverías a probarla? Rahmar nos presume una joya invaluable creada por los vecinos de la Prohogar: la pozobirria. ¡Garantizada por La pura sabrosura!

TV Azteca

Lo mejor de dos mundos se mezcló en el corazón de la Prohogar y, como resultado, conocimos la pozobirria. Esta delicia puede llevar carne de chivo, pescuezo o espinazo. ¡Rahmar nos da todos los detalles de este manjar originario de Azcapotzalco!

