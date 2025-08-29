Reportera se hace viral al tropezar en vivo y mostrar su ropa interior

Sin dudas los reporteros son los que están expuestos a diversas situaciones por pasar sus jornadas laborales en la calle. Debido a grandes trabajos es que algunos nombres han ido trascendiendo como es el caso de esta reportera. ¿Qué fue lo que ocurrió?

En estos últimos días se ha popularizado el nombre de Roberta Franco, quien es una reportera que vivió uno de los momentos más incómodos de su vida. Lo que ocurrió es que por un accidente terminó mostrando su ropa interior.

¿Cómo fue el accidente de la reportera Roberta Franco?

La reportera y creadora de contenido se enlazó con el conductor del programa Es Show, el señor Chavana. Luego de presentarse Roberta comenzó a describir un bache que afectaba a los conductores de la zona. El video se puede observar dando clic aquí.

Franco estaba realizando la cobertura con tacones cuando acercándose a uno de los baches, con el objetivo de mostrar la profundidad del mismo, tropezó y mostró su ropa interior.

Por supuesto que este momento quedó grabado y no tardó en viralizarse. Y aunque el camarógrafo desvió su objetivo ya todo había sido televisado.

¿El “accidente” de Roberta fue planeado?

Luego de que ocurriera este accidente con Roberta Franco, se comenzó a tejer una teoría de que todo estaba planeado. El fin sería poder captar más audiencia y vaya que lo lograron porque en un día superaron el millón de reproducciones.

Después de lo ocurrido con la reportera se aumentaron las visitas, las menciones y el nombre del programa, por lo que una teoría indica que todo estuvo planeado con anterioridad.

Por el momento no hay declaraciones por parte de los miembros del programa de televisión. Sin embargo, en las redes sociales se han desatado una gran cantidad de reacciones y en todas se apunta a que todo lo ocurrido fue intencional.