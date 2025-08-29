Las 5 señales ocultas más importantes de que una persona tiene baja autoestima, según la psicología

La baja autoestima no siempre se nota a simple vista, pues existen rasgos de esta problemática que a menudo se confunden con problemas de personalidad. Sin embargo, desde el enfoque de la psicología, hay varias actitudes que podrían indicar que una persona tiene mala percepción de sí misma y por eso se comporta de maneras que llegan a parecer inexplicables.

Los 5 comportamientos de las personas con baja autoestima: uno a uno

1. Siempre se comparan de forma negativa con los demás

Cuando alguien no tiene la autoestima lo suficientemente fortalecida, es común que tienda a compararse de manera perjudicial con las personas de su alrededor. De acuerdo con el portal especializado Very Well Mind, en lugar de valorar las fortalezas que tiene ante un tercero, lo que busca realmente es encontrar aquellas cosas “que le faltan”.

Canva Las señales de baja autoestima se presentan en actitudes y comportamientos que podrían ser nocivos

2. Se comportan hostiles ante la menor provocación

Una característica que a menudo pasa desapercibida sobre los síntomas de baja autoestima, es la actitud hostil que tienen cuando se sienten amenazados. Esto ya que para ellos, el atacar primero representa una forma de protegerse de los juicios que creen merecer, por lo que ante cualquier comentario negativo, suelen responder con poca sutileza y hasta llegan a ser hirientes.



3. Son muy sensibles a las críticas

De la mano de esta falta de tolerancia por las retroalimentaciones, las personas con la autoestima deteriorada tienden a ser mucho más sensibles con las críticas, incluso si se trata de comentarios que buscan aportar algo positivo.

Canva Cuando una persona tiene baja autoestima, suele buscar aprobación con sus actitudes

El motivo principal detrás de esta percepción, según información de Web MD, sería que lo toman como una confirmación de que existe algo más en ellos.



4. Se disculpan todo el tiempo

Las personas con baja autoestima están en constante búsqueda de validación y aceptación, a menudo suelen sentir culpa por cualquier cosa y, por el miedo a incomodar, terminan pidiendo perdón por todo. En este sentido, Simplicity Psychotherapy señala que este rasgo además podría empeorar la situación, puesto que los vuelve más vulnerables a cualquier estímulo.



5. Nunca aceptan cumplidos

Aunque suene contradictorio, además de huir de las críticas, quienes tienen la autoestima baja tampoco se sienten cómodos con los cumplidos. Un artículo de Medical News Today explica que justamente porque predominan los sentimientos de “insuficiencia”, no creen ser merecedores de estas palabras.

Incluso, cuando tienen algún mérito digno de reconocerse, prefieren decir que fue por “pura suerte”, todo con el fin de no reconocer las capacidades que les ayudaron a conseguirlo.