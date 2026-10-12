¡Que lo deje hacer su vida! Jesica dice que no hay edad para el amor, aunque ande con uno 17 años menor

Jesica, nuera de Alejandra, advierte que Pablo ya está lo suficientemente grande para tomar sus propias decisiones; según Jesica, él quiere estar con ella y su mamá no debería meterse. Jesica asegura que para ella ni para él, la diferencia de edades no importa. Jesica revela que la situación con Pablo se salió de control hace quince días, cuando ella se enteró que andaba con un menor de edad. ¿Jesica podría terminar en la cárcel?