¡Que lo deje hacer su vida! Jesica dice que no hay edad para el amor, aunque ande con uno 17 años menor
Jesica se enteró hace un par de semanas que su novio tiene 17 años, mientras ella tiene 34, pero asegura que la diferencia de edades no importa en su relación.
Jesica, nuera de Alejandra, advierte que Pablo ya está lo suficientemente grande para tomar sus propias decisiones; según Jesica, él quiere estar con ella y su mamá no debería meterse. Jesica asegura que para ella ni para él, la diferencia de edades no importa. Jesica revela que la situación con Pablo se salió de control hace quince días, cuando ella se enteró que andaba con un menor de edad. ¿Jesica podría terminar en la cárcel?