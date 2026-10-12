Kevyn Contreras y Julio Camejo improvisan una banda en La Granja VIP y Tlacoyo se suma al concierto (VIDEO)
El perrito de La Granja VIP se puso a “cantar” a la par de Julio Camejo y Kevyn Contreras “Bicolor” y se llevó todas las miradas
Tlacoyo es uno de los participantes de La Granja VIP Segunda Temporada más queridos por los fanáticos. Siendo rescatado de la calle, el perrito más juguetón del reality se ganó el corazón de todos los Granjeros. Ahora, dejó un momento más que divertido: Tlacoyo se sumó a la banda de Kevyn Contreras “Bicolor” y Julio Camejo, cantando los tres juntos.