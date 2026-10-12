¡Busca que la mantengan! Liliana revela que su exnuera sólo jugó con su hijo

Liliana, exsuegra de Jesica, asegura que lo peor que le pudo suceder a su hijo fue encontrar a Jesica en su camino; dice que Jesica es una manipuladora que se dedica a andar con chamacos para que la mantengan. Según Liliana, Jesica suele utilizar a sus novios un tiempo para después desecharlos; Liliana revela que Jesica le destruyó la vida a su hijo. ¿Por qué Liliana nunca tomó acciones legales contra Jesica?