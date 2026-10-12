¡Piensa mantener a su novia de sus domingos! Pablo anda con una 17 años mayor que él

Pablo, hijo de Alejandra y concubino de Jesica, entra a la clínica de emociones para explicar su situación. Pablo vive con su pareja 17 años mayor que él, pero no escucha consejos de su mama ni de su papá, porque asegura que anda con Jesica porque la ama. Según Pablo, tiene sus ahorros para estar con Jesica, pero no trabaja. Rocío y el equipo de especialistas tratará de orientar a Pablo para que tome mejores decisiones en su vida.