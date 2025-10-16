¿Por falta de convivencia y por ‘tramposo’? ¡Revive todo sobre La Asamblea de La Granja VIP!
Se vivió la primera Asamblea de La Granja VIP y repasamos todo lo sobre las nominaciones en Ordeñando el Chisme. ¿Quién logrará salvarse? ¡No pierdas detalle!
Mientras La Bea quedó nominada por falta de convivencia y Eleazar corrió con la misma suerte por andar de tramposo, Alfredo Adame soltó fuertes declaraciones sobre su familia. ¿Qué granjero conseguirá salvarse? ¡No pierdas detalle de Ordenando el Chisme de La Granja VIP!
