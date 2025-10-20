¡ÚLTIMA HORA!: Carolina Ross se convierte en la PRIMERA ELIMINADA de La Granja VIP

Hoy domingo 19 de octubre se llevó a cabo la segunda gala de La Granja VIP, donde además de conocer a los peones de la segunda semana del reality también tuvimos a la PRIMERA ELIMINADA de La Granja, quien resultó ser Carolina Ross.

Recordemos que Carolina Ross llegó al panel de los nominados gracias a Eleazar Gómez, quien en la semana ganó el juego de salvación y, por lo tanto, obtuvo el beneficio de la traición, cosa que le ayudó a salvar a Alfredo Adame y al tener que poner a alguien en su lugar decidió poner a la cantante sinaloense.

¿Qué pasó con los votos que había recibido Adame al estar nominado? Los votos que recibió Alfredo Adame se le pasaron automáticamente Carolina Ross, sin embargo en redes sociales se notó un amplio apoyo hacia La Bea y César Doroteo, por lo que los votos que ya había logrado obtener el golden boy no fueron suficientes para mantener a Carolina Ross en La Granja VIP.

¿Cuándo conoceremos al segundo eliminado de La Granja VIP?

Después de que Carolina Ross se convirtiera en la primera eliminada de La Granja VIP, tendrá que pasar una semana más para poder saber quién sigue en la fila de los eliminados del reality show. El próximo domingo 26 de octubre en la tercera gala de La Granja VIP tendremos otro momento crítico.

¿Cómo votar en La Granja VIP?